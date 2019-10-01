Trafikte Çocuk Güvenliği toplantısı

Bilecik'te 20192020 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin servis araçlarında güvenli ve huzurlu yolculuk yapmaları adına servis şoförlerine 'Trafikte Çocuk Güvenliği' konulu toplantı yapıldı.

Bilecik TSO Toplantı Salonu'nda Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından organize edilen toplantıya Emniyet Müdür Yardımcısı Cüneyt Yaman, Jandarma Yarbay Metin Şahin, Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Bat, Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Cevdet Candan ve öğrenci serisi şoförleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşması yapan Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, kaza oranını en aza indirmek için çalıştıklarını ifade etti. Aydeniz, "Her zaman gerekli önlemimizi alacağız. Olduğunca dikkatli olup verimli olmaya çalışacağız, amacımız kaza oranını en aza indirmek” dedi.

Komiser Yardımcısı Ramazan Öncü'nün Trafik Güvenliği sunumunun yapmasının ardından protokol üyelerinin konuşmasının ardından program servis şoförleri ve rehber personelin görüşlerinin alınmasıyla son buldu.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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