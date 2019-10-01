Başarılı öğretmen ülkemizi Polonya’da temsil etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım, EPALE konferansında sunum yaparak Türkiye’yi temsil etti.

Her yıl AKS Education tarafından 72 ülkeden başarılı öğretmenlere verilen küresel öğretmen ödülüne layık görülen Hakan öğretmen, bu sefer uluslararası EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) konferansında yetişkin eğitimi ve EPALE ile ilgili ülkemizi temsilen İngilizce sunum yaptı. Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen EPALE ile ilgili konferans 12 Ekim tarihlerinde 36 ülkeden 234 katılımcı ile Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğretmen Hakan Yandım’ı bu büyük başarısından dolayı kutlayarak başarılarının devamını diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, “Öğretmenimizi sunumundan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Her geçen gün bizleri başarılı çalışmaları ile gururlandırmaya devam ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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