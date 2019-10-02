Bilecik Belediyespor Gençlik Kulübü Derneği tanıtımı yapıldı

Bilecik Belediyesi bünyesinde Bilecik Belediyespor Gençlik Kulübü Derneği kuruldu.

Bilecik Belediyesi bahçesinde bulunan tarihi Saat Kulesi önünde yapılan tanıtım açıklaması Belediye Başkan Yardımcısı ve Dernek Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Açıklamada, Bilecik Belediyespor Gençlik Kulübü Derneği’nin çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, yetenek ve becerilerine göre branşlarına ayırmak, değişik dallarda ve kategorilerde spor yapmalarına imkan vermek, iyi bir alt yapı eğitimi ile başarılı ve ahlaklı sporcular yetiştirmek amacıyla kurulduğunu kaydeden Başkan Subaşı, şunları söyledi:

"Öncelikli düşüncemiz, Bilecik’imizdeki çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün sporseverleri geleceğe en güzel şekilde hazırlamaktır. Spordaki temel başarının sağlam bir altyapı ile oluşturulabileceği düşüncesiyle bizler, Bilecik’imizdeki sportif faaliyetlerde başarıyı yakalamak açısından dernekleşmek, aynı ideal ve aynı paydada bir araya gelmenin oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yönüyle Bilecik Belediyespor Gençlik Kulübümüzün derneği, yeni yüzüyle şehrimizin spor yaşamına temel teşkil edecek. Özellikle gençlerin sosyal yaşamına renk ve başarı getirecek. Bununla birlikte belki de en önemlisi olarak, gençlerimiz kötü alışkanlıklar yerine, sporun centilmenliği ve faydası ile buluşacak, çağımızın hastalığı olan obeziteden korunmuş olacak."

"Bilecik'te sporun birçok dalında başarılı gençler yetiştirmek istiyoruz’’

Bilecik’te sporun birçok dalında başarılı gençler yetiştirmek istediklerini kaydeden Subaşı, "Bizler bu düşünceler ile Bilecik’imizi birçok spor dalında en başarılı iller arasında yer alması için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu anlamda şüphesiz en çok ihtiyaç duyacağımız nokta, sizlerin destekleriniz ile yanımızda yer almanız ve taraftarımız olmasıdır. Sizlerden de alacağımız güç ile Bilecik’imizde sporun birçok branşında güzel işlere imza atmak düşüncesiyle her bir üyemiz ve taraftarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamda bizlerin her zaman yanında yer alan ve katkıları ile bizlere büyük güç veren Belediye Başkanımız Semih Şahin, başkan yardımcılarımız ve belediye çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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