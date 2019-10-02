Zabıta Müdürlüğü’nden marketlerde kapsamlı denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı.

Zabıta Amiri Sali Yılmaz yaptıkları denetimler hakkında yaptığı açıklamada rutin kontrollerini gerçekleştirdiklerini belirterek "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat esasına göre görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızın özellikle gıdada en iyi, en kaliteli ve en sağlıklı hizmeti alması için kontrollerimizi ara vermeden gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaması için denetimlerimizi belirli aralıklarla yapmaya devam ediyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşulları başta olmak üzere gıda etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uygunluğu da kontrol ettik. Gerekli görülen noktalarda uyarılarımızı yaptık. Bu anlamda vatandaşlarımız rahat olabilirler. Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak rutin denetimlerimizi sürdürerek halkımıza en güzel hizmetin sunulmasının takipçisi olacağız" dedi.

Alışveriş yapan vatandaşlar da kontrollerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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