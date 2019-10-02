Başkan Yaman’a anlamlı ziyaret

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı bu kez makamında ilkokul öğretmeni Abdullah Kalkan ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yaman bu anlamlı ziyaret dolayısıyla öğretmenine teşekkür etti. Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Yaman, “Benim üzerimde büyük emekleri olan ilkokul öğretmenim Abdullah Kalkan belediyemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. İlkokul hatıraları dahil birçok konu hakkında sohbet ettiğimiz öğretmenime nazik ziyaretlerinden önemli tavsiyelerinden yaptığımız hizmetlerden dolayı bize vermiş olduğu moral ve desteklerden dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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