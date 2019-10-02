Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan Tarihi Çarşı’da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yapılan bu çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Şahin, "Turizmde Osmaneli Konakları ile öne çıkan ilçemiz, Osmaneli Belediyesi'nin 2014 yılından bu yana hızlandırdığı restorasyon çalışmalarının sonuçlarını almaya başladı. Tarihi yerleşim alanımızda yer alan konaklar restorasyon sonrası ayağa kalkarken halkımızın da moralini yükseltiyor. Artık Osmaneli'nde herkes tarihi konakların değerini anladı ve restorasyonların sonucu turizmde ilçemizin çok güzel bir konuma geleceğine inanıyor. Belediyemiz restorasyon çalışmaların da kendi oluşturduğu ustalarıyla restorasyonları çok daha ekonomik olarak planlayıp gerçekleştiriyor. Vatandaşımızın, sanayicilerimizin katkıları maliyetlerimizi aşağıya çekiyor. Osmaneli Konaklarının değeri hızla artarken konaklar bölgesi artık kendini göstermeye başladı. Yakında dizilere ve filmlere ev sahipliği yapacak tarihi çarşıda harekette başladı. Proje tamamlandığında kaybolmakta olan sanatlarda tekrar canlanacak” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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