Bozüyük’te yaya geçidi nöbeti etkinliği

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Türkiye geneliyle eş zamanlı olarak şehir içindeki yaya geçitlerinde “Yaya geçidi nöbeti etkinliği” düzenlendi.

Geçitlerde yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetle olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Caner Aldıkaçtı, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Vekili Vedat Bayram, Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amiri Akif Güzay, Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, dernek üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte protokol mensupları ve öğrenciler tarafından yaya geçitlerinde araç sürücüleri durdurularak broşür, stiker dağıtılmak amacıyla yaya geçitlerinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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