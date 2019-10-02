Bilecik'te orman yangını Köye 200 metre uzaklıktaki meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın Yangının dumanları Bilecik'ten görüldü

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bilecik'te köy merkezine 200 metre uzaklıkta çıkan orman yangını köy halkını tedirgin ederken alevler köye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesinde Akçakavak köyüne 200 metre uzaklıktaki meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken Bilecik ve Gölpazarı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Bilecik, Gölpazarı ve Yenipazar itfaiyeleri ile bir yangın söndürme helikopteri alevlere müdahale etti. Köylüler evlerine 200 metre uzaklıkta çıkan yangın nedeniyle tedirgin olurken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler köye ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında henüz kaç hektar alanın zarar gördüğü tespit edilemezken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, şehre yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta çıkan yangının dumanlarının şehirden görülmesi yangının boyutunu ortaya koydu.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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