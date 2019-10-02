Kavak yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolunda kavak yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Bozüyük istikametine seyir halinde olan Yiğit P. (37) idaresindeki 54 GB 272 plakalı kamyon, Bursa kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Devrilmenin etkisi ile kamyonda yüklü bulunan kavaklar yol dışına yayıldı. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kamyonun kaza mahallinden kaldırılarak yolun temizlenmesinin ardından trafik normal olarak verilmeye başlandı.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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