Bozüyük’te Cami ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sabah namazı buluşmasıyla başlayan ilk gün etkinliğinde sabah namazı sonrasında cemaate çorba ikramında bulunuldu. Ardından İlçe Müftüsü Mustafa Topal öncülüğünde Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletilip acil şifalar dilendi. Öğlen namazı öncesinde Merkez Kasımpaşa Camiinde Kur’anı Kerim ve mevlidi şerif okunarak namaz sonrasında cami cemaati ve vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, bazı kurum müdürleri, dernek başkanları, cami cemaati ve vatandaşlar katıldı.

BİLECİK 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.