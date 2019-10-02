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Osmaneli'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

İHA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen trafik farkındalık uygulamasına İlçe Kaymakamı Naif Yavuz da katıldı.

Osmaneli'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen trafik farkındalık uygulamasına İlçe Kaymakamı Naif Yavuz da katıldı.
Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen trafik farkındalık uygulamasına takılan sürücülere, Kaymakam Naif Yavuz, trafik ekipleri ve önce bilgilendirme broşürü verdi. Ankara Caddesi, Dörtyol kavşağında ve okul önlerinde yapılan uygulamaya Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Ahmet Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, jandarma ekipleri, trafik ekipleri ve öğrenciler katıldı. Uygulamaya katılan Kaymakam Yavuz, söz konusu proje hakkında şunları söyledi:
“2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' olması nedeniyle trafikteki araçlara bu farkındalığı oluşturmak emniyet ve jandarma olarak yani bizlerin asli görevidir. Özellikle şoförlük yapan kişilerin araç kullanım esnasında okul önlerinde, yaya geçitlerinde veya kavşak noktalarında hızlarını azaltıp yayalara öncelik vererek trafik akışını daha güvenli sağlamak amaçlanmaktadır. Yaya ölümlerinin oldukça yüksek oranda gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugün burada öğrencilerimizle ve kurum amirlerimizle beraber bir farkındalık oluşturarak şoför arkadaşlara öncelikli olarak yolun yayada olduğunu yani belirlenmiş anlamda yayada olduğunu izah etmek için bu projeye bakanlığımızın emri olarak katkı sağlamış olduk. Devletimizin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla bugün hep beraber buradayız. Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücülerine, trafik ekipleri ve öğrenciler, kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken yaya geçiyorsa ilk geçit hakkının onlara verileceğini anlatan bilgilendirme broşürü verdi” dedi.

BİLECİK

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:12
  • AKŞAM 18:50
  • YATSI 20:08
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