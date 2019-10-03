Bayırköy Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

Bayırköy Belediyesi'ndeki toplantı sonrası Başkan Mustafa Yaman açıklamada bulundu. Yaman, “Beldemiz için önem arz eden konuları görüşmek için belediye meclis üyelerimiz ile olağan toplantıda bir araya geldik. Özverili çalışmalarından ve Bayırköy sevdalarından dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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