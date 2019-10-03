Minik öğrenciler geleneksel sevgi kahvaltısında buluştu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bilecik Bahçelievler Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler "7. Geleneksel Sevgi Kahvaltısı" programında bir araya geldi.

Geleneksel Sevgi Kahvaltısında minik öğrencilerle Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Göktaş'ın eşi Pınar Ballı Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in eşi Sercan Çelik, Bahçelievler Anaokulu Müdürü Sevgi Uğurlu birlikte kahvaltı yaptı.Çocuklarla tek tek yakından ilgilenen Şentürk, “Okul öncesi eğitim önemli. Eğitimin çocuklara kattığı değer vazgeçilmez. Çocuklarımızın eğitiminde öğretmenlerin önemi büyük. Eğitimlerini almaları ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini sağlayacak öğretmenlerimize verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anaokulu Müdürü Sevgi Uğurlu ise, öğrencilerin okulda arkadaşlarıyla tanışmaları, birlikte vakit geçirmeleri adına her yıl eğitim öğretim yılının başında yapılan geleneksel kahvaltıyı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, etkinlikte sevgi temasına değinerek öğretmen ve öğrencilerin kırmızı kıyafet giydiğini söyledi.

Çocukların, sevgi, barış ve kardeşlik değerlerini kapsayan 'Bir Dünya Bırakın ve Dünya Çocukları' oyunlarını izleyen Şentürk ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİLECİK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.