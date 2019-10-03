Bir günlüğüne belediye başkanı oldu

Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu’nun başarılı öğrencilerinden Sıla Soylu, bir gün boyunca İlçe Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’in programına eşlik ederek aynı zamanda müdürlük birimlerini de yakından tanıma ve birim amirleriyle de görüşme imkanı bulan Soylu, bu ziyaretin meslek seçimi ile ilgili düşüncelerine büyük katkısı olduğunu ve onun için büyük bir deneyim olduğunu ifade etti. Başkanlık makam aracıyla evinden sabah alınarak Belediye Başkanlığı’na getirilen genç başkan, günün sonunda evine bırakıldı.

BİLECİK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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