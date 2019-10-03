Tüm okullara 'afet çantası' dağıtıldı Bilecik Vali Bilal Şentürk: "Farkındalık oluşturmak ve hazırlıklı olmak bakımından 'Afet çantası' okullarımıza dağıtıldı"

Bilecik Vali Bilal Şentürk, AFAD Başkanlığınca 2019 yılının 'afetlere hazırlık yılı' olarak ilan edildiğini anımsatarak, Eylül ayının temasının da 'afet çantası' olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca belirlenen "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında Bilecik Vali Bilal Şentürk'e afet ve acil durum çantasının tanıtımı yapıldı. Vali Şentürk, afet çantasının önemi, gereği ve içindeki malzemelerin tek tek anlatımının ardından yaptığı açıklamada, AFAD Başkanlığınca 2019 yılının 'afetlere hazırlık yılı' olarak ilan edildiğini anımsatarak Eylül ayının temasının da 'afet çantası' olduğunu söyledi.

Türkiye'de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için AFAD tarafından geliştirilen 'Afete Hazır Türkiye' projesinin yürütüldüğünü ifade eden Vali Şentürk, “Afetin ne zaman olabileceğini bilmek veya kestirmek mümkün değil. Bundan dolayı farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla AFAD tarafından farklı çalışmalar yürütülüyor. Son yıllarda orta ölçekli depremler yaşanıyor. Bu depremlere bakarak afet oluyor anlamında değil, olası bir afette tedbirsiz yakalanmamak adına hazırlık yapılması gerekir. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bir farkındalık oluşturmak ve hazırlıklı olmak bakımından 'afet çantası' okullarımıza dağıtıldı. Ne şekilde hazırlanacağı, olası bir afet sırasında veya sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri temel malzemelerinin neler olacağı anlatıldı. Afet çantasını her ailenin yanında hazır bulundurması faydalı olacaktır ve tavsiye ediyoruz. Bu yılda afetlere her zamankinden daha fazla hazır olalım” ifadelerine yer verdi.

AFAD İl Müdürü Hayri Demirel de proje kapsamında okullarda öğretmenler tarafından öğrencilere çantada bulunması gereken malzemelerin getirilmesi için ödev verildiğini ve AFAD personeli ile birlikte okullarda afet ve acil durum çantasının hazırlandığını anlatarak "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında ekim ayı temasının da 'Toplanma alanları' olarak belirlendiğini, öğrencilere ve halka bilgi verileceğini bildirdi.

BİLECİK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.