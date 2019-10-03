Bilecikspor tüm maçlarını deplasmanda oynayacak Bilecikspor Başklanı Aydın Avcı; "Seyircilerimiz maçlarımızı seyretsin diye böyle bir başvuru yaptık"

Bilecikspor Kulübünün, Edebali Stadı'nın zeminin bakım çalışmaları bitene kadar iç saha maçlarını deplasmanda oynamak için yaptığı başvuru kabul edildi.

Bilecik 1. Amatör Ligin başlamasıyla birlikte 2014 yılında yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken, ardından tribünleri depreme dayanıksız çıkan Ebebali Stadı'nın zemin çimlendirme çalışması nedeniyle yaklaşık 2 ay müsabaka oynanamayacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine İstasyon Mahallesi'ne geçen yıl yapılan sentetik sahanın zeminin bozuk olması sebebiyle Bilecikspor yöneticileri "Sporcu sağlığı" gerekçe göstererek burada müsabaka oynamak istemedi. Bilecik Edebali Stadı yanındaki sentetik sahanın seyirci tribünün küçük ve tek olması sebebiyle bu stada da maç verilmedi. Bunun üzerine son çare üniversite yerleşkesi içinde bulunan stat kalmıştı. Bu yaşanan sıkıntıların ardından Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kulüp yöneticileri Bilecik Şeyh Ebabali Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan ve kentin en güzel stadı olan sentetik sahada inceleme yapıldı. Futbol İl Temsilcisi burada futbol oynamaya elverişli bir alan olduğu vurgulayarak Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal stat çevresinin elverişli olduğunu söyledi. Bunun üzerine müsabaka bu stada verilirken maçı sadece kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların seyretmesine karar verildi. İlk hafta oynanan Bilecikspor1299 Bilecik Kulübü müsabakayı kadınlar, 12 yaşından küçük çocukları ve yanında eşi olan erkekler izledi.

Bilecikspor'dan dilekçe

Yaşanan tüm olumsuzluk sonrası Bilecikspor Kulübü, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı ve Futbol İl Temsilciliğine bir dilekçe yazdı. Dilekçede "Bilecikspor'un maçları oynadığı Edebali Stadı'nın zeminin bakımda olduğu ve alternatif statlarda zemin ve seyirci sıkıntı yaşandığından Edebali Stadındaki zemin çalışmaları bitene kadar iç saha maçlarımızı deplasmanda oynamak istiyoruz" denildi. Bu talebi inceleyen Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku mazereti haklı bularak Bilecikspor'un iç saha maçlarının Edebali Stadının zemin çalışmaları bitene kadar deplasmanda oynamasına karar verdi. Bilecikspor Bilecik 1. Amatör Lig 3'üncü hafta müsabakası olan Pazaryerispor maçını deplasmanda oynayacak.

"Taraftarlarımız maç izlemesi için başvuru yaptık"

Alınan bu kadar sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, "Bilecikspor şehrimizin en büyük markası. Bu büyük markayı taraftarsız bırakmak mümkün değil. Bizler de taraftarlarımızın Bilecikspor maçlarını seyredebilmesi için böyle bir başvuruda bulunduk. Sağolsun başvuru kabul oldu. Bu hafta evimizde oynayacağımız Pazaryerispor maçını deplasmanda oynayacağız. Bundan sonra Edebali Stadı'nın zemin çalışmaları bitene kadar tüm iç saha maçlarımızı deplasmanda oynayacağız Zemin çalışmaları bir aksilik çıkmazsa 1.5 ay sonra bitecek. Bilecik'te 'seyirci gelecek mi gelmeyecek mi?' soruları bırakmak için aldığımız bu kara hayırlı olsun. Bu hafta Pazaryeri deplasmanında taraftarlarımız takımını yalnız bırakmayarak tribünde yerlerini alacak" dedi.

BİLECİK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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