Başkan Tekin’in Hayvanları Koruma Günü mesajı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin yayımladığı mesajında, “Aynı tabiatta beraber nefes aldığımız tüm hayvanların yaşama hakkına dikkat çekmek, korumak daha iyi ortamlarda barınmasını ve beslenmesini sağlamak konularında farkındalık oluşturmak için kutlanana ve etkinlikler yapılan bir gün. Bu günün amacı sadece bu dostlarımıza yemek ve barınak vermekten öte kullandığımız ve doğaya zarar veren plastiklerin kullanımından dolayı yaşam alanları olan ormanların kirletilmesine dikkat çekmek, çarpık kentleşme ile yaşam alanlarından sürdüğümüz hayvanların yok olmasını engellemek için yapılması gerekenlere kadar her şeyi kapsayan anlamlı bir gün. Ama en dar anlamıyla sokağımızdaki kedinin köpeğin beslenmesi ve soğuk günlerde barınmasına yardımcı olmak duygusu, fikrini aşılaması ve en azından bu kadarını dahi yapılmasını sağlaması bile güzel. Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin, Onlar bize emanet” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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