Pazaryeri'nde yaya güvenliği nöbeti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde bulunan yaya güvenliğini sağlamak amacıyla polisler tarafından nöbet tutuldu.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde bulunan yaya geçidinde uygulama gerçekleştiren Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğine bağlı ekipler saat 13.00 ile 15.00 arası yaya güvenliğini için güvenlik nöbeti gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında Pazaryeri ilçesinde polisler tarafından yaya geçitlerinde nöbet tutuldu, sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıldı.

"Yayalarımızın karşıdan karşıya geçerken daha güvenli bir şekilde geçmesi sağlıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü "Bugün İçişleri Bakanlığımızın emriyle tüm yurtta olduğu gibi Pazaryeri saat 13.0015.00 saatleri arasında farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamalarımıza başladık. Burada amaç yayalara öncelik verilmesidir. Çünkü yayalarımızın karşıdan karşıya geçerken daha güvenli bir şekilde geçmesi, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bu tür uygulamalara ihtiyaç var" dedi.

BİLECİK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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