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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bilecik’te İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İHA

Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi.

Bilecik’te İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirildi.
İlçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş katılımcılara bilgi verdi. Taş, “Bizim halen devam eden bir projemiz var. H derslik bloğu projemiz ve buna bağlı olarak yine bu kapsam içerisinde üniversitemizin giriş kapısı ve arıtma tesisi yapım işimiz var. Bu halen devam etmekte. Bloklarda dış cephe kurulması için iskele çalışmasına başlanmış olup, işlem bütün bloklar için devam ediyor. Alt yapı çalışmaları keza devam etmekte. Arıtma tesis çalışmaları tamamen sona erdi. Hizmete alınmış durumda” ifadelerine yer verdi.
“Yenişehir Bilecik yolu en kısa sürede tamamlanacak”
Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldırım ise, Yenişehir Bilecik yolunun en kısa sürede tamamlanacağına değinerek, “Bölge müdürlüğümüz olarak müdürlüğümüz sınırlarında 46 kilometresi otoyol, 2 bin 777 kilometresi devlet yolu, 2 bin 465 kilometre il yolu olmak üzere toplam 4 bin 688 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Bu yol ağımızın bin 532 kilometresi bölünmüş yoldur. Bilecik ili sınırlarında Bilecik’in tamamı sorumluluk alanımızdadır. 211 kilometresi devlet yolu, 246 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 457 kilometre yol ağımız mevcuttur. Yine bunun 153 kilometresi bölünmüş yoldur. 2019 yılında Bilecik ilinde devam eden yatırım sayımız 8'dir. Bu projelerin toplamı 436 milyon 981 bin TL. Yenişehir Bilecik yolu toplam 48,6 kilometre uzunluğumuz var. Bunun 18,7 kilometresi Bilecik ili sınırlarında. Önceki yıllarda 22,5 kilometresini bitirdik. 2019 yılında 1,9 kilometre bir hedefimiz var. Burası da kamu ihaleleri kanunundaki geçici 4’üncü madde ile yüklenici firma tasfiye talebinde bulundu. Biz de bölge müdürlüğümüz olarak şartlı olarak görüş verdik. Şartımız da kalan kesimlerin acil olarak ihale edilmesiydi. Bu konuda da çalışmalar yürütülüyor. İnşallah genel müdürlüğümüz tarafından en kısa sürede de sonuçlandırılacak. İhale sürecinin de çok uzamayacağı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yeni ihale şartlarıyla da başlarsak daha hızlı ve daha verimli bir çalışma olacaktır” dedi.
“Bilecik’te proje çalışmamız toplam 7 adet”
Bilecik’te projelendirme çalışmalarının toplam 7 adet olduğunu ifade eden Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Murat Gül, “Bilecik ili içerisindeki 2019 yılı ödeneği yaklaşık 15 milyon olup, dönem sonu itibariyle 11 milyon 600 bin TL’si harcanmış durumdadır. Parasal gerçekleşmemiz yüzde 77’dir. Gölet ve sulama kaplamada 10 adet işimiz bulunmaktadır. Taşkın tesislerimizde çalışmalarımız bu sene pek faul değil. Planlama ve projelendirme işlerimize de geldiğimiz zaman toplam 7 tane proje çalışmamız devam etmektedir Bilecik için” şeklinde konuştu.
“Bilecik’te 72 kilometre yüksek hızlı tren hattımız var”
Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürü Duran Yaman ise, 72 kilometre yüksek hızlı tren hatlarının olduğunu belirterek, “Bilecik ili sınırları içerisinde 72 kilometre yüksek hızlı tren hattımız var. 2 gar şefi ve 1 bakım onarım müdürüyle hizmet veriyoruz. Benim bölgemde bir adet yatırımımız var. Taş düşmesine bariyer yapılması işi. Bu yeni ihalesini yaptık ve işe başladık. Sene sonunda da bitireceğiz” dedi.
İller Bankası Yapım Uygulama Müdürü Mehmet Akan ise verdiği bilgide, “Bölge müdürlüğümüz olarak 2019 yılında toplam 6 proje, toplam maliyeti 38 milyon 500 bin TL olan 6 proje ile hizmette bulunuyoruz. Toplam projenin maliyeti 38 milyon olup, 2019 yılında 8 milyon 498 bin TL’dir. Dönem sonu harcamamız ise, 4 milyon 777 bin TL’dir” ifadelerini kullandı.
Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Vekili Ersin Şahin ise, “Bilecik ilinde 4 adet yatırımımız bulunmaktadır. Birisi yapım, diğer 3 tanesi ise restorasyon projesidir. Toplam proje bedelimiz 7 milyon 740 bin TL’dir. Fiziki gerçekleşmemiz ise yüzde 73 civarındadır” ifadelerini kullandı.
“Bilecik ilimizde yaklaşık 240 bin hektar orman alanı var”
Orman Bölge Müdür Yardımcısı Vekili Hasan Fehmi Kaynar ise, “Bilecik ilimizde yaklaşık 240 bin hektar orman alanı var. Personel durumu olarak 160 tane personelimiz var. Bilecik ilinde 2019 yılı yatırım programında toplam 4 adet propjemiz var. Bunlarda yıl sonu itibariyle fiziki olarak gerçekleşecektir” dedi.

BİLECİK

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:48
  • YATSI 20:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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