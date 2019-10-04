İş makinesi ile otomobil çarpıştı, 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Bilecik'te iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes İ. idaresindeki 3400170505 plakalı iş makinesi, Osmangazi Mahallesi TOKİ Konutları kavşağında dönüş yapmak isterken sol şeritten gelen Gökhan K. yönetimindeki 34 LZ 9749 plakalı otomobille çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Gökhan K. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Zekiye K. (26) ve E.E.K. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

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AKŞAM 18:46

YATSI 20:04

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