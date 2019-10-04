Başkan Şahin, İl Müftüsü Akkuş ile bir araya geldi

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Müftüsü Necati Akkuş’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Akkuş, konuklarına teşekkür etti. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses hazırda bulundu.

Ziyareti nedeniyle İl Müftüsü Akkuş, belediye başkanına teşekkür ederken Başkan Şahin ise İl Müftüsü Akkuş'a başarılar diledi.

BİLECİK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:46

YATSI 20:04

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