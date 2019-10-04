İl Müdürü Çelik’in okul ziyaretleri

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Malhun Hatun İlkokulu ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokuluna ziyarette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ziyaretleri kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Burada kısa bir açıklamada bulunan Çelik, “Bilecik Malhun Hatun İlkokulunu ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldik. Okullarda öğretmenler ve okul yöneticilerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık. Çalışmalarından dolayı okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.

BİLECİK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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