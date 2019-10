Bilecik'te mısır çeşitlerinin hasadı yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Havyacılık ve meyve üretiminde de Bilecik'i daha iddialı bir noktaya getireceğiz” Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; “Komşu illerimizin et ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz”

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde geliştirilen ve denemesi yapılan yerli ve milli silajlık mısır çeşitlerinin hasadı yapıldı.

Yapılan etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve çiftçiler katıldı.

“Havyacılık ve meyve üretiminde de Bilecik'i daha iddialı bir noktaya getireceğiz”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, hayvancılık ve meyve üretiminde de şehri daha iddialı bir noktaya getireceklerini belirtti. Şentürk, "100 yıl önce 200 yıl önceki tohumları da kullanabiliriz ama şimdi dünyanın geldiği bir aşama var. O da nedir? Biz tohumların genlerini nüfuz edebiliyoruz. A'dan Z'ye tohumundan hasadına kadar süren süreçte ne yaparsak daha iyi verim elde edebileceğimizi milimetrik bazda, gram bazında ölçebiliyoruz. Her birinin ortalama olarak kaç günde olgunlaştığı ne kadarlık bir verim ortaya koydukları, hepsi ölçülmüş biçilmiş ona göre değerlendirme yapılmış. Girdileri oluşturabiliyorsak, çıktıların ne olacağını kestirebiliyorsak o doğru birleşimleri yapmamız lazım. Doğru toprağı, doğru tohumu, doğru bakımı icra ederek, doğru hasadı elde etme şansımızın olduğu bilmemiz lazım. Bilecik bu konuda örneklik teşkil edecek bir il. Butik bir il diyoruz. Mutfak olacak bir il, bunun için ekip de var. Dünyada var olabilecek bilgiye ulaşabilecek kapasitedeler. Hepimiz bir ekip olarak başarıya ulaşabiliriz. Bazen maddi imkanlar olsa bile bu imkanı doğru kullanabilecek akıl olmaz ise, niyet olmaz ise pekala israf edilebiliyor. Bazen de imkan olmuyor ama akıl, fikir ve gayret oluyor, onda da bir şey elde edilebiliyor. Bilecik'te hem aklı hem fikri hem iradeyi hem ideali hem de imkanları ortaklaşa seferber ederek, aynı amaç için kullanarak her alanda bir numara olmak arzusundayız. Silajlık mısır üretiminde, yem bitkisi üretimi, havyacılık ve meyve üretiminde de Bilecik'i daha iddialı bir noktaya getireceğiz. Bahçedeki mısırların Karadeniz mısırlarının boyuna eriştiğini gördüm. Bu da beni ümitlendirdi. Dünyada en iyi tohuma ulaşacağız inşallah. Ürünlerin bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Komşu illerimizin et ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz”

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, komşu illerin et ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, “Komşu illerimizin et ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hayvancılıkta en önemli etken kaba yem ihtiyacıdır. Bu da hayvancılık girdilerinin yüzde 70'ine tekabül etmektedir. İlimizde hayvancılık yapan vatandaşlarımızın girdi temininde zorluk çekmemesi hem de girdilerin ucuza mal etmesi için yerli ve milli çeşitlerin denenmesi. Burada yüksek verimde yüksek kalitede ürün elde edilmesi büyük hedeflerimizdendir. En büyük hedefimiz ilimizin bütününde yüzde yüz yerli ve milli çeşit denemesi yapmak ve üretimi sağlamaktır. Atalarımızın yüz yıllardır üretmiş olduğu ürünlerin geliştirilmesi ve ürünlerin pazara sunulması bizim elimizdedir. Çiftçilerimizle birlikte ata tohumlarının 6 geliştirilmesi ve bu tür etkinliklerle yapılan çeşitlerin denemesini tanıtılması önemli” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk, köylülerle sohbetinin ardından Bahçeçik Barajı’nda incelemede bulundu.

