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Eski Bilecik Müftüsü Çetin hayatını kaybetti

İHA

Bilecik eski İl Müftüsü Necdet Çetin, yaşamını yitirdi.

Eski Bilecik Müftüsü Çetin hayatını kaybetti

Bilecik eski İl Müftüsü Necdet Çetin, yaşamını yitirdi.
1969 yılında vekil imam hatip olarak Bilecik’in Osmaneli ilçesinde göreve başlayıp, 19961998 yılları arasında Bilecik İl Müftülüğü görevinde bulunan eski İl Müftüsü Necdet Çetin, hayatını kaybetti. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bugün toprağa verilecek Çetin'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Necdet Çetin’in ölüm haberini alan şu anki Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, ailesine ve camiaya başsağlığı diledi.

BİLECİK

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:04
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