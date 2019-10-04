Öğrencilerden Sokak Hayvanları Tedavi Merkezine ziyaret

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğrenciler, hayvanlara yem ve mama verdi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, sokak hayvanları ve kuşları severek yetkililerden bilgi aldı. Bilecik’te sokak hayvanlarına ilişkin birçok güzel ve önemli işlevi gören Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen öğrencilere, tedavi merkezindeki çalışmalar hakkında bilgiler verilirken ameliyat odasında yapılan tedaviler anlatıldı.

Hayvan barınağındaki kedi ve köpekleri severek fotoğraf çektiren öğrenciler, çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve tedavi merkezi yetkililerine teşekkür etti.

BİLECİK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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