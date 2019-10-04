Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

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Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Osman T. idaresindeki 11 TF 817 plakalı otomobil ile aynı sokak üzerinde seyir halinde bulunan Emre S. yönetimindeki 06 EA 7264 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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