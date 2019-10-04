Mahalle sakinlerinden aşure ikramı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Kasımpaşa mahallesi sakinleri tarafından Cuma namazı sonrasında Mevlidi Şerif okutulurken cami cemaati ve vatandaşlara da aşure ikram edildi.

Cuma namazının ardından mahalle sakinleri tarafından gerçekleştirilen aşure ikramına, cami cemaatinin yanı sıra protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. İlçenin en köklü mahallelerinden olan Kasımpaşa Mahallesi sakinlerinin bu birlik ve beraberliği, diğer mahallelere de örnek oldu. Mahalle sakinleri, içerisinde bulunulan Muharrem ayı münasebetiyle birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi amacıyla şehitler için Mevlidi Şerif okuttuklarını ve aşure ikramında bulunduklarını söylediler. Mahalleliler, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bozulmadan devam etmesi için duada bulundular.

BİLECİK 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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