Bilecik'te '1. Hafızlık İcazet' merasimi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Hafızlık icazeti alan gençler Bilecik'in gözbebeği olacaklar” Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen; “Burada çocuklar sadece Kur'an okumayı değil adabımuaşeret öğreniyorlar”

Bilecik İl Müftülüğünce '1. Hafızlık İcazet Merasimi' gerçekleştirildi.

Kayıboyu Camisinde düzenlenen programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve daire müdürleri ile çok sayıda cemaat katıldı.

“Hafızlık icazeti alan gençler Bilecik'in göz bebeği olacaklar”

Vali Şentürk, hafızlık icazeti alan gençlerin Bilecik'in göz bebeği olacağını ifade ederek, “Genç erkek ve kızlarımız, uzun ve meşakkatli bir çalışmanın ardından hafızlık belgelerini aldılar. Öncelikle kendilerini ve ailelerinin yanı sıra emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyorum. Bilecik halkına da teşekkür ediyorum, gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında destek oldular. Nesillerimizi hem manen hem de madden eğitmek ve geliştirmek durumundayız” dedi.

“Burada çocuklar sadece Kur'an okumayı değil adabımuaşeret öğreniyorlar”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. İşleyen ise, “Gençlerin Kur'an okumasının yanında memleketine hayırlı evlatlar olması için de gayret gösteriyoruz. Hamd olsun yüzlerce binlerce öğrencimiz bu kurslara katılıyor. Burada çocuklar sadece Kur'an okumayı değil adabımuaşeret öğreniyorlar. Sesin güzelliğini önemsiyoruz ama amacımız bunun yanında memleketine, devletine, dünyasına katkı sağlayacak evlatlar yetiştirmek” şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Akkuş da Bilecik'ten 23 yıldır hafız çıkmadığını belirterek, Bilecik ve Bozüyük ilçesinden 36 hafızın çıktığını bildirdi.

Okunan Kur'anı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Şentürk, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. İşleyen, Belediye Başkan Yardımcısı Gürses ile İl Müftüsü Akkuş, erkeklere Vali Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk de kızlara hafızlık belgelerini verdi.

BİLECİK 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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