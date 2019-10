Bilecik'te ‘Din İstismarı’ konferansı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen; “Yeryüzünde din adına inandırılan insanlardan daha tehlikelisi yoktur”

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik İl Müftülüğü işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik “Din İstismarı” konulu konferans düzenlendi.

Konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen’in katıldığı konferansı, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz ve İl Müftüsü Necati Akkuş da dinledi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Taş, din istismarının her dinde olduğunu söyleyerek din istismarının, istismar edenler kadar edilenlerin de sorumluluğunda olduğunun altını çizdi. "Din konusunda bilinçlenme arttıkça yapılan istismarların oranı da düşecektir" diyen rektör Taş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan en büyük din istismarının 15 Temmuz’da yaşandığını ifade etti.



“Yeryüzünde din adına inandırılan insanlardan daha tehlikelisi yoktur”

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ise, yeryüzünde din adına inandırılan insanlardan daha tehlikelisinin olmadığını ifade ederek, “Dinde istismarı önlemenin ilk yolu bilgilenme ve bilinçlenmedir. Dindar olan olmayan, inancını yaşayan yaşamayan herkes dinini bilmek zorundadır. En fazla istismar edilen alan olan din istismarı konusunda bilgili ve bilinçli olmak çok önemlidir. İmanın temelini oluşturan değerleri bilmeyen bir toplum, istismara açık bir toplumdur ve her türlü terör örgütü bu topluma din istismarı yapabilir. Dinde istismarı önlemenin ikinci yolu, eleştiri kültürünü geliştirmektir. Eleştiri kültürünün İslam’ın olmazsa olmazlarından olduğunu unutmayın. Dinde istismarı önlemenin üçüncü yolu ise aklı kullanmaktır, Yunus Suresi’nin 100. ayetinde “Allah aklını kullanmayanları pis içinde bırakır.” demektedir. Bilinçsiz bir şekilde bir başkasının dediğine inanmak, onun arkasından gitmek doğru değildir. Her şeyi sorgulama bilgisine sahip olmayabilirsiniz, ancak asgari din bilgisine sahip olan biri, neyi sorgulayıp neyi kabul etmek gerektiğini kolaylıkla anlayabilir. Yer yüzünde din adına inandırılan insanlardan daha tehlikelisi yoktur. Okumuş, bilen, iyi niyet ve ehliyet sahibi insanlara ekmekten daha çok ihtiyacımız var. 15 Temmuz en büyük din istismarı olarak kabul edebileceğimiz bir olaydır. Bu olayın meydana getirdiği tahribatları, çatlakları tamir etmek belki yıllarımızı alacak, belki de bir kısmını tamir dahi edemeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından konuşmacı Dr. Burhan İşliyen’e üniversite anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim edildi.

