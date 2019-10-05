Bilecik’te okul servisleri denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki okul servisleri denetlendi.
Bilecik Belediyesi Zabıta Amiri Sali Yılmaz yapılan denetimlerin çocukların güvenli ve kaliteli hizmet almaları için olduğunu söyledi. Yılmaz, “Okul servislerini kullanan çocuklarımızın güvenli ve kaliteli hizmet alması amacıyla, okul servislerinde denetimler yapıldı. Memurlarımız tarafından yapılan denetimde servislerin kontrolü sağlandı” ifadelerine yer verdi.
BİLECİK
05 Ekim 2019 Cumartesi
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