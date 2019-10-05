Bayırköy’de çevre temizleme çalışmaları

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Beldemizdeki çevre temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Belde girişinde bulunan bilbordlarda meydana gelen kirlilik ve beldemiz girişinde yer alan ve çalışmalarımızda, ilke edindiğimiz, Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın' sözünün bulunduğu bölgelerin boya ve temizliği ekiplerimizce yapılmaktadır” dedi.

BİLECİK 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:09

AKŞAM 18:45

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.