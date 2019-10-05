Siyasi parti temsilcileri Vali Şentürk ile bir araya geldi

Bilecik’te bulunan siyasi partilerin il ve merkez ilçe başkanları Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile bir araya geldiler.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizdeki siyasi partilerin temsilcileri il ve merkez ilçe başkanları ile birlikte Valimiz Bilal Şentürk'ü ağırladık. Rutin olarak bir araya geldiğimiz ve bu ayki dönem başkanlığını şahsımın gerçekleştirdiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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