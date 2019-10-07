Genel Müdür Poyraz’dan Başkan Şahin’e ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin’e ziyarette bulundu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuğuna teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Geçtiğimiz hafta Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyrazı ziyaret etmiştim. İlçemize milletvekilliği döneminde büyük hizmetleri olan ve halkımızca bu nedenle çok sevilen ve takdir edilen, çocukluğu Osmaneli'nde geçmiş Dr. Fahrettin Poyraz ilçemize geldiler. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

BİLECİK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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