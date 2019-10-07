'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifika töreni gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü kapsamında Bilecik’te yürütülen Beyaz Bayrak Projesi ve Beslenme Dostu Okul Programı çalışmalarında sertifika almaya hak kazanan okullar için tören düzenlendi.

Edebali Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan tören İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Bilecik İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ahmet Tuğrul Zeytin, Dr. Fatma Selvi Karaman, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Özdemir ve merkez ilçe tüm okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 20182019 eğitim ve öğretim yılı döneminde yapılan denetimler sonucunda kent genelinde Beyaz Bayrak Sertifikası almaya hak kazanan 29 okul ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazanan 37 okul oldu. Törende Merkez ilçede Beyaz Bayrak Sertifikası almaya hak kazanan 5 okula ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası almaya hak kazanan 11 okula sertifikaları teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Beyaz Bayraklı ve Beslenme Dostu Okul olmaya hak kazanan okul idarecilerine, öğretmenlere ve personele göstermiş oldukları gayret ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BİLECİK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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