Ahlat Doğa Severler Derneğince hazırlanan Bilecik Valiliği, Ahlat ve Söğüt Kaymakamlığı tarafından desteklenen "Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e yolculuğu" projesi kapsamında Bilecik'ten Ahlat'a giden grup, tarihi mekanlarda incelemede bulundu.

Rehber eşliğinde Ahlat Müzesini gezen Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk ve grup, 210 dekara sahip ve 8 bin 169 mezar taşı ve üzerlerindeki işlemelerin bulunduğu dünyanın en büyük Türkİslam mezarlığı ve Kubbetül İslam olarak adlandırılan, Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Ahlat Kümbetlerini ziyaret etti. Abdurrahman Gazi Türbesi, Tahtı Süleyman Mahallesi, Harabe Şehir, Ahlat Kalesi, Kadı Mahmut Camisi ve Kadılar kabristanının ziyaretini ardından Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret eden grup adına Kaymakam Öztürk ile Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Bilecik ve Söğüt'ten getirilen toprakları teslim etti.

Kaymakam Öztürk, ziyaretinin ardından aralarında kamu personeli ve il genel meclisi üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı projede, Söğüt ile Ahlat arasındaki kültürel bağları güçlendirmek istediklerini ifade ederek Ahlat grubunun da 1215 Ekim tarihleri arasında Bilecik ve ilçelerinde tarihi mekanları ziyaret edeceğini bildirdi.

BİLECİK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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