Bilecikspor zorlu Pazaryeri deplasmanında kazanması bildi

Bilecik 1. Amatör Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında Bilecikspor, Pazaryerispor'u 10 yendi.

Bilecik'te statların onarım ve müsabakalara uygun olmadığı için iç maçları çalışmalar bitene kadar deplasmanda oynayacak olan Bilecikspor, Pazaryeri İlçe Stadı'ndaki müsabakayı maçın 51'inci dakikasında Ahmet Tayfun Yalçın'ın ayağından bulduğu golle 10 kazandı. Bu galibiyet sonrası ligde 3'te 3 yapan Bilecikspor puanını 9'a çıkarırken haftaya Bozüyük deplasmanında Yeşilyurtspor ile karşılaşacak.

Öte yandan Pazaryeri müsabakayı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı ve her iki takım taraftarı izledi. Müsabaka sonra Bilecik'te hizmet veren bir restoran Bileciksporlu futbolculara yemek ikram etti.

BİLECİK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:42

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.