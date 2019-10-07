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Dart Dünya Kupasında ülkemizi temsil edecek

İHA

Dart Dünya Kupasında ülkemizi temsil edecek

Bilecik’in Bozüyük Halk Eğitim Merkezi kursiyeri ve Dart Milli Takım sporcusu Özcan Karagöz, Romanya’da yapılacak Dart Dünya Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.
Dünya Dart Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşecek şampiyonaya 50'den fazla ülkeden 500 sporcu katılacak. Şimdiye kadar yapılan en kalabalık organizasyon olma özelliğini de taşıyan şampiyonaya Milli Antrenör Özlem Torunlar nezaretinde hazırlanan milli sporcu Karagöz, "Kendime ve takım arkadaşlarıma güveniyorum. Ülkemize madalya getireceğimize inanıyorum” dedi. Kendisine verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na, Halk Eğitimi Müdürü Levent Susam’a ve Özel Sınav Koleji’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Milli sporcu, Dart Milli Takımı ile birlikte Romanya’ya hareket etti.

BİLECİK

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:55
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  • İKİNDİ 16:06
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 19:59
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