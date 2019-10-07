Otomobilin bisikletle çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobilin bisikletle çarpışması sonucu bisikletli çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Osmarlı Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında Ahmet D. idaresindeki 11 DZ 323 plakalı otomobil ile Semih A.S. (9) idaresindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet ile seyir halinde olan çocuk yaralandı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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