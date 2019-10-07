Bilecik’te trafik kazası: 2 yaralı

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, BilecikSakarya karayolu İçmeler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine seyreden Mehmet D. (21) yönetimindeki 34 RA 4524 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve Ahmet Donat (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BİLECİK 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:42

YATSI 19:59

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