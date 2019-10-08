Yeni aldığı motosikleti ile kaza yaptı

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Bilecik'te yeni aldığı motosikleti ile kaza yapan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Bilecik istikametine seyir halindeki 16 AFP 482 plakalı motosiklet sürücüsü Nafiz Aktaş, Yeni Bilecik Devlet Hastanesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletini devirdi. Yeni aldığı motosikleti ile kaza yapan sürücü Aktaş hafif yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

BİLECİK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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