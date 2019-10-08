İZDES’ten AFAD’a ziyaret

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Vali Mülkiye Başmüfettişi Mehmet İlker Haktankaçmaz başkanlığında oluşturulan İZDES heyeti Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Demirel, “Yapılan ziyarette İZDES projesi kapsamında yapılan çalışmada kurumsal kapasite ve performans durumu, teşkilatlanma ve bürokrasiyi azaltmaya yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi. Bizde kendilerine kurumumuz çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdik” dedi.

BİLECİK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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