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Başkan Şahin minik öğrencilerle bir araya geldi

İHA

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Pıtırcık Kapalı Oyun Evi'ndeki öğrencileri ziyaret etti.

Başkan Şahin minik öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Pıtırcık Kapalı Oyun Evi’ndeki öğrencileri ziyaret etti.
Dünya Çocuklar Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Şahin, çocuklarla resim yaparak dergi hediye etti. Her zaman çocuklara ve eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Şahin, "Belediyemiz Pıtırcık Kapalı Oyun Evine ziyarette bulunarak çocuklarımız ile bir araya geldik. Çocuklarımızın doğru öğrenme deneyimleri ve hayal güçlerinin gelişmesi açısından büyük öneme sahip okul öncesi eğitimini destekliyor, onlara bir ömür başarılar ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer erdi.
Veliler ve çocuklar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.

BİLECİK

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 19:58
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