Bozüyük’te gıda zehirlenmesi Bozüyük'te 80 fabrika çalışanı Acil Servise başvurdu

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çok sayıda fabrika çalışanı, iş yerinde yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki fabrikadan yaklaşık 80 kişi, belirli aralıklarla kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından zehirlendikleri tespit edilen fabrika çalışanlarının 2'sinin yatışı yapılırken, diğer çalışanlar ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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