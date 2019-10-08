Bozüyük’ün tarihi anlatıldı

Yazar Kurulay Yılmaz, Bozüyük ve tarihi konulu konferans düzenledi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen konferansta Araştırmacı Yazar Kurulay Yılmaz tarafından Bozüyük tarihi anlatıldı. Kurulay Yılmaz sunumunda, yazmış olduğu kitaplardan kesitleri salondakiler ile paylaşarak, tarihte son derece önemli yere sahip dönüm noktalarını anlattı. Bozüyük tarihinden söz eden Yılmaz, konferansı sonunda herkesin sahip olduğu kültürel mirasın büyük bir sorumluluk içerisinde gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Aysel Oğul, Bozüyük’te faaliyet gösteren bazı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı iş adamları ve davetliler katıldı.

BİLECİK 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:33

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