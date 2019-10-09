Erzurum'dan gelen aile Bayırköy’e hayran kaldı

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Erzurum’dan Bilecik’in Bayırköy Beldesine gezmeye gelen aileleri, Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman makamında ağırladı.

Bayırköy’e Erzurum’dan gezi düzenleyen aile, Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret etti. Bayırköy’e hayran kaldıklarını anlatan aileler, çalışmalarından dolayı Başkan Yaman’a teşekkür ettiler. Başkan Yaman da aileler adına Sefa Nevruz’a beldeyi anlatan bir anı tabağı hediye ederken aileye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

BİLECİK 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

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