İlçe Emniyetten Müdürlüğünden telefon dolandırıcılığı uyarısı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dolandırıcılık olaylarında şüphelilerin, gelişen teknolojik imkanları kullanıp mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, gerçek dışı vaatler ve kurgu olaylarla vatandaşların iyi niyetlerini ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırdıkları belirtildi. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları şahıslara, çeşitli terör örgütüne adlarının karıştığı, terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiği, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği ve operasyon bitimi parayı iade edecekleri, gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak vatandaşların dolandırıldığı kaydedildi.

Dolandırıcı şahısların kullandıkları çeşitli bilgisayar programları sayesinde vatandaşların telefon ekranında '155 Polis İmdat tarafından aranıyor' gibi, görülecek şekilde arama yaparak güvenlerini kazandıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatta polis ekiplerini, sahte ihbarlarla aradıkları vatandaşın ikamet bölgesine yönlendirip senaryolarının inandırıcılığını sağlamaktadırlar. Daha sonraki aşamalarda ise verdikleri hesap numaralarına paranızı havale etmenizi ya da para ve altınlarınızı çöp kutuları, park veya sokaklara bırakmanızı istemektedirler. Bu yöntemler dışında, vatandaşlarımızın telefon numaralarına 'hediye kazandınız' ya da 'çekiliş kazandınız' gibi mesajlar atarak vergi veya kargo ücreti adı altında para talep etmektedirler. Ayrıca dolandırıcılar telefonla sizi arayarak sağlık ve hayat sigortanızın yenilenmesi için para yatırmanızı isteyerek de dolandırabilmektedirler. Telefon yoluyla dolandırıcılık suçunun mağduru olmamak için polis, jandarma, cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu personeli, hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havaleEFT yapılmasını kati suretle istemezler. Sizi telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp bankaya para yatırmanızı veya bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere asla inanmayın. Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen mesaj metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat Hattını arayın ya da en yakın emniyet müdürlüğüne müracaat edin."

BİLECİK 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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