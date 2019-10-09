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Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret

İHA

"Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten Çanakkale'ye" gezisi kapsamında Bilecik'te bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinden Vali Şentürk'e ziyaret

"Kuruluştan Kurtuluşa, Söğüt'ten Çanakkale'ye" gezisi kapsamında Bilecik’te bulunan Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve yönetim kurulu üyeleri Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.
Ulusal ve yerel basının idarecilerin ve halkın en önemli haber kaynağı olduğunu ifade eden Vali Şentürk, insanların doğru bilgilendirilmesi adına, basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken gösterdikleri mesleki duyarlılığının önemli olduğunu vurguladı. Vali Şentürk'e Trabzonspor forması hediye eden Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Küçük ve Yönetim Kurulu üyeleri, bir süre sohbetin ardından Şeyh Edebali Türbesi ile Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi olmak üzere tarihi mekanları ziyaret etti.

BİLECİK

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:04
  • AKŞAM 18:38
  • YATSI 19:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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