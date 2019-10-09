Robot uygulama kursiyerleri belgelerini aldı

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Bilecik’in Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen robot uygulama kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda açılan Robot Uygulamaları kursunu başarıyla bitiren kursiyerler belgelerini aldılar. Öğretmenliğini Hasret Kılıç Öztürk’ün yaptığı kursta, kursiyerler robotik uygulamalar ile ilgili eğitim aldı. Kursiyerler robot tasarımı, robotların NXT programlanması, Lego kol tasarımı, robotun temel hareketleri, renk sensörü, hareket sensörü, algılama sensörü ve cyro sensörü gibi konularda bilgilendirildi. Kurşun tamamlanmasının ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.

BİLECİK 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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