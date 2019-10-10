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Bilecik’te seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

İHA

Bilecik'in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Bilecik’te seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Bilecik’in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre olay, Bilecik Sakarya karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Hebil Özkan yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 20 ZK 429 plakalı tırın römork kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik ve Vezirhan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tırın römork kısmında maddi hasar oluştu, tekstil malzemelerinin bir kısmı da zarar gördü.
Yangın nedeniyle polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan karayolu, soğutma çalışmalarının ardından açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:37
  • YATSI 19:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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