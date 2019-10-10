Bilecik’te seyir halindeki tekstil malzemesi yüklü tır yandı

Bilecik’in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre olay, Bilecik Sakarya karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Hebil Özkan yönetimindeki tekstil malzemesi yüklü 20 ZK 429 plakalı tırın römork kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik ve Vezirhan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle tırın römork kısmında maddi hasar oluştu, tekstil malzemelerinin bir kısmı da zarar gördü.

Yangın nedeniyle polis ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan karayolu, soğutma çalışmalarının ardından açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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