Bilecik emniyetinden kaçak tütün operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda çok miktarda kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda C.D. isimli şahısa ait araç içerisinde yapılan aramada 17 paket açık vaziyette menşei belirsiz nargile tütünü, 605 paket faturasız nargile tütünü olmak üzere toplam 622 paket nargile tütünü, 10 paket menşei belirsiz nargile kömürü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere işlem yapılmak üzere el konulurken, C.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

BİLECİK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:03

AKŞAM 18:37

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.